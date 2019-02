Elenco de Anos Incríveis se reencontra após 26 anos; veja antes e depois

Sucesso nas décadas de 1980 e 1990, a série Anos Incríveis deixou saudades quando chegou ao fim. E agora, 26 anos após seu término, o elenco se reuniu em um encontro nostálgico.

Os atores Fred Savage (que vivia o protagonista Kevin Arnold), Danica McKellar (sua paixão Winnie) e Josh Saviano (o melhor amigo, Paul Pfeiffer) mostraram que continuam amigos depois de tantos anos. Quem publicou a foto da reunião foi Danica, em seu Instagram. Na legenda do clique, ela falou sobre a amizade do grupo:

“Esse grupo parece familiar para alguém? Eu encontrei esses caras no almoço ontem. Foi muito divertido colocar o papo em dia e ouvir como suas belas famílias estão! E sim, @joshsaviano, eu concordo totalmente, vocês são como família … quero dizer, nós crescemos juntos, afinal”, escreveu a atriz, que aparece na foto em meio a Fred e Josh, respectivamente.

O seriado norte-americano durou seis temporadas e foi exibido no Brasil pela TV Cultura. A história apresentava questões sociais e eventos históricos do final dos anos 1960 e início dos anos 1970, recheado de músicas da época através dos olhos do protagonista Kevin Arnold, que também vive os assuntos da adolescência e situações com seus familiares. Enquanto se passam as histórias, os acontecimentos são narrados por um Kevin mais velho e experiente.

Atualmente, Fred virou diretor de televisão e cinema, e assinou grandes produções como Modern Family e Hannah Montana. Ele também apareceu recentemente na série Friends From College, da Netflix. Danica atuou em filmes e séries menores, e como se formou também em matemática, lançou alguns livros didáticos. Já Josh abandonou a fama e investiu na carreira de advogado.

