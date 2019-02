Artista cria montagens impressionantes de artistas vivendo antes e depois

Acompanhando a onda do ‘desafio dos 10 anos’, que inundou as redes sociais nos primeiros dias de janeiro, um artista decidiu inovar em suas criações no Instagram. Ele uniu fotos novas e antigas de celebridades em diferentes fases da vida, criando uma ilusão muito realista.

Em suas montagens, Ard Gelink criou a ilusão de que diversos famosos da música, cinema e televisão tivessem se encontrado consigo mesmos. Em cada foto, os artistas mais velhos interagem com os mais novos, seja no começo da carreira ou na infância.

E não é uma montagem qualquer: as junções ficam bastante reais, parecem mesmo que foram tiradas de uma forma legítima. Freddie Mercury, Lady Gaga e P!nk foram alguns dos artistas lembrados na homenagem.

Confira algumas das montagens:

P!nk

Elton John

Ellen DeGeneres

Lady Gaga

Sylvester Stallone

Você também pode conferir mais fotos no Instagram do artista.

