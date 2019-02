Uma cidade brasileira poderá sediar parque temático da Disney

Pode ser que um parque temático da Disney seja inaugurado em Brasília, afirmou o governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB). Há anos a proposta de empresários e do Governo do Distrito Federal (GDF) de trazer a Disney para o país tem sido discutida por investidores, mas nunca realmente saiu do papel.

Ainda que a proposta ainda esteja em fase inicial, de acordo com o GDF, há um estudo para viabilizar o investimento. A reunião entre Vanessa Mendonça, a secretária de Turismo, e Everardo Gueiros, secretário de Projetos Especiais, aconteceu nesta segunda-feira (4).

Para viabilizar o projeto do parque em terras nacionais ainda é preciso que haja alguns incentivos. Nesse aspecto, o governo precisaria oferecer infraestrutura e melhorias no transporte público até o local.

“Estou buscando tudo aquilo que possa trazer desenvolvimento e emprego para nossa população, e recursos para áreas que estão desprovidas de recursos públicos”, afirmou o governador.

