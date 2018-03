Rara aparição: Tande, do vôlei, com o filho Yago

O ex-jogador de volêi Alexandre Ramos Samuel, mais conhecido como Tande, 47 anos, levou o seu filho Yago, 15 anos, e sua atual namorada para um passeio em família no shopping Fashion Mall, no Rio, na última quinta-feira (15). A família curtiu uma sessão de cinema.

Yago, fruto do relacionamento do ex-jogador com a atriz Lisandra Couto, 42 anos, não costuma aparecer na frente das câmeras constantemente, assim como a irmã Yasmin, 18 anos, segunda filha de Tande e Lisandra.

Atualmente, Tande faz parte do time de comentaristas da Globo e realiza algumas reportagens para o “Esporte Espetacular” da TV Globo.

