“Hoje eu tenho dois filhos”, diz mãe de Isabella Nardoni

No mês em que a morte de Isabella Nardoni completa dez anos, Ana Carolina Oliveira contou ao G1 sobre como vem tentando reconstruir a vida sem a filha.

Isabella tinha 5 anos quando, em 29 de março de 2008, foi agredida e depois jogada pela janela pelo pai, Alexandre Nardoni, de acordo com conclusão da Justiça. Ele e Anna Carolina Jatobá, sua mulher na época, permanecem presos. Ambos sempre alegaram inocência.

Na entrevista ao portal, ela declarou: “Hoje a gente procura pensar de uma forma mais suave, mas eu acho que o único sentimento que existe é a saudade. Que é o maior deles, e esse nunca passa.”

Ana se casou com o administrador Vinícius Francomano, como relatou há dois anos para a revista VEJA SÃO PAULO. Os dois tiveram Miguel, hoje com 1 ano e 9 meses.

Ao G1, ela disse que fala sobre Isabella para o caçula. “Eu não fiz uma substituição, eu simplesmente agreguei. Mas hoje eu tenho dois filhos. Apenas não convivo mais com um. Não substituí um filho pelo outro (…) Se eu engravidar de novo, eu vou ter o meu terceiro filho convivendo com outro. Então um outro filho não substituirá o meu atual.”

Sobre a falta de Isabella, ela disse ainda: “Eu não sei se a palavra é superação. Eu acho que a gente aprende a lidar com a dor. Ela se torna um pouco… menos forte. Ela é menos dolorida, mas ela [a dor] nunca vai ser esquecida. Óbvio que eu sofro muito menos do que eu sofria há dez anos atrás. Eu lido de uma forma diferente. Eu também fico triste ainda, ainda choro, ainda tenho vários sentimentos, mas hoje ele é mais ameno. Um dor menos sofrida do que foi um dia.”