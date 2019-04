Rara aparição: o neto de Ana Maria Braga

Ana Maria Braga compartilhou em seu Instagram, no domingo (28), algumas fotos de seu neto Bento. A apresentadora do “Mais Você” participou da festa de aniversário de sete anos do garoto e mostrou que é vovó coruja.

“Esse fim de semana teve festinha para meu neto Bento. Ele tem 7 anos já! Eu aprendo muito com ele, ele também aprende comigo! É muito legal ser avó!”, escreveu para seus fãs.

A foto encantou a Internet e rendeu diversos comentários e elogios a Bento. Muitos internautas, inclusive, se surpreenderam com a semelhança entre a avó e o neto. “Lindo, cara da vó”, escreveu um deles.

Leia também: Rara aparição: Ana Furtado passeia com filha no shopping

+ “Amo minhas filhas, mas não amo tanto ser mãe”, diz Samara Felippo

Siga CLAUDIA no Youtube