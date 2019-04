“Amo minhas filhas, mas não amo tanto ser mãe”, diz Samara Felippo

View this post on Instagram

Eu amo essa minha versão franja!! . Eu amo todas as minhas versões!! . Eu amo não permitir mais que me façam mal!! . Eu amo os amigos que me cercam!! . Eu amo minhas filhas!! Mas não amo tanto ser mãe(Boom! Polêmicaaaa🙄) . E eu amo ter coragem de falar isso!!. Eu amo não sentir mais culpa!! (To em processo) . Eu amo exercitar o não julgamento!! (To em processo) Eu amo minhas Deusas e Deuses negros!! Eu amo povo preto✊🏾 . Eu amo não competir com outras mulheres!! . Eu amo homens feministas!!! . Eu amo libertar e empoderar mulheres!! . Eu amo nao ser escrava do “padrão”!! . Eu amo o @sannaelidio ❤️ . Eu amo as mulheres que lutam ao meu lado!! Eu amo um belo porre!! Eu amo tatuagem!!! . Eu amo batom e unha vermelhos!!. Eu amo meu irmão @gladstonefelippooficial ! . Eu amo minha mãe!!. Eu amo ficar com a “xuxinha”do cabelo no pulso!! 😬 Eu amo decote!!! Eu amo dormir com ar condicionada espalhada na cama!. . Eu amo a natureza!!.. Eu amo a liberdade!! Eu amo amar tanto!!. . Eu amo me amar❤️ Me empolguei com tanto amô❤️❤️❤️❤️ . Minha franja e corte lindos por @arilettiere 🌹