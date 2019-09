Rara aparição: o filho de Eliana e Bôscoli

João Marcello Bôscoli surpreendeu seus seguidores ao publicar uma foto rara em seu Instagram nesta terça-feira (3). Ele compartilhou um registro em que aparece ao lado de seu filho Arthur, de 8 anos, e Eliana.

“Eu, meu amor e mamãe Eliana. LOVE PREVAILS [amor prevalece]”, disse ele na legenda.

Bôscoli e Eliana ficaram juntos por seis anos, entre 2008 e 2014. No final de 2014, o produtor musical começou a namorar Juliana D’Agostini, com quem teve outro filho, André. Os dois já não estão mais juntos. No mesmo ano, Eliana anunciou o namoro com Adriano Ricco. O casal está noivo atualmente e teve uma filha, Manuela, de 2 anos.

