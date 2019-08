A decoração da festa luxuosa (e inusitada) de Arthur, filho de Eliana

Eliana realizou no sábado (10) a festa de aniversário do seu primeiro filho Arthur. O pequeno completou 8 anos e escolheu um tema bem curioso: “Dia dos Mortos”, uma celebração de origem indígena no México.

A apresentadora compartilhou os registros em sua conta no Instagram no último domingo (11) e surpreendeu pela fantasia de caveira mexicana e a super decoração. Até sua filha caçula, Manuela, estava com uma fantasia de arrepiar.

João Marcelo Bôscoli, ex-marido de Eliana, também estava na comemoração. A festa luxosa aconteceu em Barueri, na Grande São Paulo, e contou com a presença de familiares e amigos famosos.

Alguns de seus seguidores criticaram o tema escolhido por Arthur e em uma nova postagem Eliane replicou: “Que alegria vê-lo se realizando. Ele queria uma festa de arrepiar!!”

Confira as fotos abaixo:

