Rara aparição: marido de Ivete Sangalo aparece com os filhos do casal

Daniel Cady aproveitou o domingo de folga para publicar uma foto rara em família. No clique, o marido de Ivete Sangalo aparece com os três filhos do casal: o primogênito Marcelo e as gêmeas Marina e Helena.

O registro mostra o pai num momento de carinho com os filhos: deitado no lençol e brincando com os pequenos. “Domingo de prega na melhor companhia…”, escreveu o nutricionista na legenda.

Outro fato curioso da foto foi a semelhança de Marcelo, o filho mais velho do casal, com a mãe Ivete. De cabelos longos, o menino é mesmo a cara da cantora! “Meu Deus, tem alguém com a carinha da mãe”, notou uma seguidora.

Ivete não pode participar do momento em família pois estava em São Paulo cumprindo compromissos de trabalho, mas também deixou seu comentário na publicação. “Os balãozinhos de oxigênio da mamãe”, declarou.

Confira o clique:

