Xuxa fala sobre rivalidade com Angélica

Xuxa finalmente esclareceu os rumores de que ela e Angélica seriam rivais. Em uma brincadeira para um vídeo no Youtube, ela falou sobre pessoas próximas e escolheu quem seria ideal para cada uma das situações hipotéticas que foram apresentadas.

A apresentadora falou sobre Sasha e o namorado da filha e também sobre Junno e Bruna Marquezine. Quando questionada sobre Angélica, Xuxa disse que ela seria a escolhida para ser sua paquita.

Ela aproveitou a ocasião para elogiar a artista e dizer que é amiga da apresentadora, apesar de todos os boatos de que as duas não se gostavam desde a época em que apresentavam programas infantis.

“Aprendi a conhecer uma pessoa que não dava nos tempos de apresentadora. E as pessoas falavam umas coisas. Mas quando a gente se conheceu… ela tem um humor, é muito legal. Queria ter tido mais tempo de estar perto dela, mais contato”, disse.

Xuxa também contou que, em um jantar com Angélica, Luciano Huck e o padre Fábio de Melo, o religioso contou que imaginava que as duas tinham uma briga e ficou “decepcionado” quando percebeu que as apresentadoras eram amigas.

“Ele disse: ‘meu mundo caiu, sempre pensei que vocês eram rivais. Minha vida inteira fiquei imaginado vocês brigando e vocês são amigas’. Acabou falando uma coisa que todo mundo acha”, contou aos risos.

Leia mais: Com vestido romântico, modelo brasileira se casa com filho de Bob Marley

+ Mel B revela envolvimento sexual com colega de Spice Girls

Siga CLAUDIA no Youtube