Rara aparição: Paulo Ricardo surpreende fãs com foto do filho

Paulo Ricardo, 56 anos, surpreendeu seus seguidores com seu post de ‘bom dia’ neste domingo (17), no Instagram. O cantor postou duas fotos de Luis Eduardo, seu filho, de 4 anos, com a legenda “Good day sunshine! Bom domingo a todos com esse sorriso do meu ‘fiote'”.

Ele também é pai de Paola, 31, Isabela, 6, e Diana, 3. Não é comum que Paulo Ricardo poste fotos de seus filhos nas suas redes sociais, por isso a repercussão foi tão grande entre seus seguidores.

Em poucos minutos a postagem já estava cheia de comentários a respeito da beleza do pequeno. “Como está lindo, será um príncipe como o pai”, comento ma fã. Outra disse: “Olhar 43 versão 2019”, em referência ao sucesso da banda RPM, da qual Paulo Ricardo fez parte por muitos anos.

