Por que a rainha Elizabeth II usa roupas tão coloridas

Por onde passa, a rainha Elizabeth II chama muita atenção por estar sempre de looks com cores fortes. A monarca tem um estilo de roupa bem definido e sempre aparece de vestido, casaco e chapéus em tons vibrantes. Quem acha que essas escolhas são para chamar a atenção, acertou. A intenção é que ela seja facilmente identificada por seus súditos em meio a multidão.

Leia mais: Rainha deu um presente para Meghan usar na 1ª viagem das duas juntas

Quem revelou isso foi Sophie Rhys-Jones, nora da Rainha e esposa do Príncipe Edward, no documentário The Queen at 90. “Ela precisa se destacar no meio do povo para que as pessoas possam dizer ‘eu vi a rainha’. Não esqueça que quando ela aparece, são em multidões de 2, 5, 10, 15 mil pessoas e elas precisam poder dizer que viram um pouco da rainha quando ela passar”, disse.

Para seu primeiro compromisso sozinha com Meghan Markle, a Rainha manteve a tradição e usou um vestido verde-limão do estilista Stewart Parvin e um chapéu combinando por Rachel Trevor Morgan.