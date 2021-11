Aos 41 anos, morre Virgil Abloh, diretor criativo da Louis Vuitton

Virgil Abloh morreu neste domingo (28). O diretor criativo de moda masculina da Louis Vuitton e proprietário da Off-White lutava silenciosamente contra um câncer.

Durante dois anos, Virgil Abloh enfrentou o tratamento contra um câncer agressivo, o angiossarcoma cardíaco. “Ele optou por enfrentar sua batalha em particular desde seu diagnóstico em 2019, passando por vários tratamentos desafiadores, enquanto dirigia várias instituições importantes que abrangem moda, arte e cultura”, apontou o comunicado oficial publicado no perfil do designer.

“LVMH, Louis Vuitton e Off White estão arrasados ao anunciar o falecimento de Virgil Abloh, no domingo, 28 de novembro, de câncer, contra o qual ele vinha lutando em particular há vários anos. Bernard Arnault, CEO da LVMH, disse ‘Estamos todos chocados com esta notícia terrível. Virgil não era apenas um designer gênio e um visionário, ele também era um homem com uma bela alma e grande sabedoria. A família LVMH junta-se a mim neste momento de grande tristeza e todos pensamos nos seus entes queridos com o falecimento do marido, pai, irmão, filho e amigo’ ”

Nascido em Illinois, nos EUA, e filho de pais ganeses, o estilista deixa sua esposa, Shannon Abloh, e os filhos, Lowe Abloh e Gray Abloh.

Em 2018, Abloh foi eleito como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo em 2018 pela TIME. Ele fez parte de uma transformação do mercado de luxo ao se tornar a primeira pessoa negra a liderar a linha de moda masculina da grife.

A moda e a arte certamente sempre estiveram presentes no DNA de Abloh, mas a sua primeira formação foi na carreira de exatas. Ele se formou primeiro em engenharia civil e depois em arquitetura. Com a sua morte, não só a moda, como toda a sociedade perde uma das figuras mais disruptivas.