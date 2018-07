Príncipe George terá moedas de ouro e prata em sua homenagem

O Príncipe George, filho mais velho de William e Kate Middleton, está fazendo seu aniversário de 5 anos neste domingo (22). Nesse dia especial, além de fotos oficiais e comemoração, o pequeno também ganhou uma homenagem da casa da moeda britânica, a Royal Mint.

Com um novo design, duas moedas foram feitas em nome de George. As duas têm o valor de £5 (cerca de R$ 25,20), e receberam uma nova interpretação de São Jorge, o santo católico: a imagem de um homem, em cima de um cavalo, lutando contra um dragão.

As moedas não irão entrar em circulação, mas poderão ser adquiridas por admiradores no site oficial da casa da moeda britânica, em sua duas versões. As 7.000 unidades feitas da versão em prata da moeda podem ser compradas pelo valor de £82,50 cada (cerca de R$ 416).

Já as feitas de ouro 22 quilates, também criadas pelo designer Jody Clark, podem ser compradas por £500, aproximadamente R$ 2.520, cada uma. Dessa versão existem apenas 750 exemplares.

Ambas as versões acompanham um livreto, embalados em uma caixa especial, sobre a vida de George, o terceiro na linha de sucessão ao trono.

