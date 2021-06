Após encontro com a Rainha, Joe Biden faz comparação inusitada

A rainha Elizabeth recebeu, neste domingo (13), o presidente estadunidense, Joe Biden, e a primeira dama, Jill Biden, no Castelo de Windsor, sua residência desde o início da pandemia. O casal está no Reino Unido desde o final da última semana para participar da cúpula do G7.

No encontro, que durou cerca de 40 minutos, foram discutidos desde temas relacionados aos líderes mundiais até assuntos mais descontraídos, tal como a vida na Casa Branca em comparação com a vivência no Castelo de Windsor.

Após o encontro, o presidente Joe Biden não poupou elogios à rainha em fala aos jornalistas, que estavam no aeroporto de Heathrow, quando o casal seguia para Bruxelas, próxima etapa de sua turnê europeia de oito dias.

“Ela foi muito gentil”, disse o presidente. “Me lembrou minha mãe”, completou o presidente sobre a monarca em uma das suas primeiras aparições públicas após a morte do príncipe Philip.

Desde o início de seu reinado, que já dura 69 anos, a rainha Elizabeth se reuniu com todos os presidentes americanos, exceto Lyndon B. Johnson.