10 momentos da Rainha Elizabeth II apenas como “vovó Betinha”

Se hoje é Dia dos Avós, não poderíamos passar pela data sem trazer uma das vovós que mais aparece aqui no nosso site. Nossa relação de admiração com a rainha Elizabeth II, não é de hoje certamente.

A rainha, que entrou para a história como uma soberana distante dos filhos, abertamente se derrete quando o assunto envolve os netos. Por isso, neste domingo (26), vamos relembrar e homenagear uma das avós mais pops do século, relembrando 10 momentos em que a coroa não fez a menor diferença. Os momentos em que vovô Betinha ganhou protagonismo.

1- Quando o assunto é o neto, adeus ao protocolo

Na festa de casamento entre o príncipe Andrew e Sarah Fergunson, em 1986, o príncipe William tinha apenas quatro anos de idade. O tímido futuro monarca era uma peste. E, graças a ele, temos para sempre a imagem do momento em que a Rainha deixou de ser soberana para ser apenas uma avó. William saiu correndo atrás da carruagem do tio, mas era um risco grande de segurança para a criança. A Rainha saiu correndo atrás do neto e o segurou pela mão. Incrível, inesquecível e 100% plebeu. Betinha é humana!

2- A neta que casou com o vestido e a coroa da Rainha

Beatrice é a primogênita de Andrew, o que é apontado como “filho favorito da Rainha”. Pode ser até que ela não tenha favoritos, mas o sorriso orgulhoso de Elizabeth no dia do casamento da neta, com seu vestido de festa e também a mesma tiara que usou no seu casamento, são emocionantes. Os filhos de Edward e Sophie são ainda novos, por isso Beatrice pode ser a última neta que tenha contado com os avós presentes em seu casamento. O fato de que foi uma cerimônia íntima, com Philip presente, fez do dia uma data duplamente especial. Vovó Betinha estava radiante, como nós.

3- Bronca em público

William e Harry já admitiram que a relação com a avó, que cuidou deles quando Diana morreu, em 1997, é especial. Ela é avó e mãe, uma das figuras femininas mais importante para os dois. A intimidade deles voltou a ser notícia quando, em 2016, ela deu uma bronca em público no neto. William se abaixou para falar com o filho, George, durante uma cerimônia em Buckingham. “Se levante, William”, a Rainha falou, chamando a atenção do neto que obedeceu imediatamente. Foi bronca, mas foi fofo!

4- Sorriso coruja

William diz que sua foto preferida com a avó é a da cerimônia de formatura no exército. A soberana pessoalmente revista a tropa, mas para em frente ao neto, que segura o riso.

Anos depois, ela repetiu o gesto com Harry, que também ficou vermelho, segurando o riso. É a vovó!

5 – Tudo por Harry

Príncipe Harry gosta de dizer que é o neto favorito, mas a Rainha disfarça bem, mesmo que certamente ele se dê bem com a avó. Ela fez questão de quebrar todos os protocolos por ele, abertamente aprovando Meghan Markle em eventos públicos.

Mas, a maior prova da paixão pelo neto foi o vídeo – obviamente viralizado – de Harry ensinando a Rainha como navegar na Internet. “Por favor (oh Please)”, ela diz com o nosso apoio, enquanto Harry “drop the mic”, “Boom”. Clássico.

6- Tiara é da neta

Diz a lenda recente que Meghan arrumou um drama nos bastidores pela tiara que queria usar no seu casamento, que era justamente a que estava reservada para princesa Eugenie, a neta que se casaria um mês depois.

Harry bateu o pé, mas avó Betinha chamou o casal, explicou tudo e deu à neta, Eugenie, a tiara da discórdia. Desculpe Meghan, ela realmente gosta de você, mas neta é neta. E vovó não decepciona.

7- George é meio estranho...

A campanha de mostrar a linha sucessória: Charles, William e George, é bem óbvia.

Quando George saiu atacando o pudim como um louco, a reação da bisa “nan-nan” saindo de fininho é impagável. Não há falhas com netos, não é, Elizabeth?

8- Amor suficiente para mudar as regras

Quando Kate Middleton e o príncipe William anunciaram que estavam com o segundo filho a caminho, não se sabia o sexo da criança. Até 2015, a ordem sucessória inglesa dava preferência para os filhos homens, tanto que Andrew e Edward estão à frente de Anne, que nasceu logo depois de Charles, para o trono. A Rainha ama tanto os netos que, por William, mudou as regras. Claro, também esperamos que ela tenha notado o quão sexista era esse critério. Hoje, seja homem ou mulher, a ordem sucessória segue o nascimento das crianças, colocando a princesa Charlotte na quarta posição pela Coroa, atrás do avô, Charles, do pai, William e do irmão, George. Charlotte agora está à frente do tio, Harry.

9- Conhecendo o bisneto, Archie

Harry e Meghan apresentaram Archie para o público um mês depois de seu nascimento. O que mais marcou a foto oficial foi o genuíno orgulho dos bisavós e da avó, Doria Ragland, com o recém-nascido. Parece que há algo melhor do que ser avó. É ser bisa!

10- Bisa orgulhosa

A foto oficial de Elizabeth com os netos e bisnetos dispensa explicações. Feliz dia dos avós!