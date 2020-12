Raika, filha de Romana Novais e do DJ Alok, nasce de parto prematuro

Na noite desta quarta-feira,2, nasceu Raika, filha de Romana Novais e DJ Alok. O parto foi prematuro por conta de complicações da Covid-19, a previsão era que a menina nascesse em janeiro.

A prematuridade é um dos problemas causados pela Covid-19 em grávidas, assim como a maior chance de pré-eclampsia (Entenda os riscos aqui). O casal anunciou nesta semana que estava infectado pelo novo coronavírus. Vale ressaltar que, entre grávidas, brasileiras são as maiores vítimas da Covid-19 no mundo

Romana disse que, apesar de prematura, a bebê está bem. “Devido a uma complicação da Covid, entrei em trabalho de parto prematuro. A Raika nasceu ontem à noite, de parto natural. Tudo aconteceu muito rápido e graças a Deus ela nasceu muito bem”, escreveu Romana em um post na manhã de hoje.

Além de Raika, o casal é pai de Ravi que nasceu também neste ano, no dia 10 de janeiro. O parto de Raika estava previsto para uma data próxima do aniversário de um ano do menino. Alok, também nas redes sociais, falou sobre a surpresa de ter dois filhos no mesmo ano.

Jamais imaginei que meus dois filhos nasceriam no mesmo ano. Ontem minha filha Raika veio ao mundo mais rápido do que imaginávamos mas graças a Deus a Romana e ela estão bem e sob os melhores cuidados médicos”.

