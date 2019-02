Os 15 filmes e séries que estreiam na Netflix em março

1. Traidores zoom_out_map 1/15 Traidores (estreia em 29/03): Ambientada após a Segunda Guerra Mundial, a série acompanha a história da jovem funcionária do governo britânico Feef Symonds. Ousada e ambiciosa, ela é recrutada como espiã pelos Estados Unidos, que temem uma aproximação entre o Reino Unido e União Soviética. (Netflix/Divulgação)

2. Se joga, Charlie zoom_out_map 2/15 Se joga, Charlie (estreia em 15/03): Nesta nova série de comédia, Idris Elba interpreta um DJ tentando dar a volta por cima enquanto trabalha como babá da filha rebelde de uma amiga superfamosa. (Netflix/Divulgação)

3. Seu Filho zoom_out_map 3/15 Seu filho (estreia em 01/03): Quando seu filho é brutalmente espancado na saída de uma festa, um cirurgião embarca em uma perigosa jornada de vingança para fazer justiça com as próprias mãos. (Netflix/Divulgação)

4. The Boy Who Harnessed the Wind zoom_out_map 4/15 O menino que descobriu o vento (estreia em 01/03): Neste filme baseado em uma história real, o jovem William Kamkwamba constrói uma turbina eólica para salvar seu vilarejo da fome. Estrelado e dirigido por Chiwetel Ejiofor (12 Anos de Escravidão) (Netflix/Divulgação)

5. TRIPLE FRONTIER zoom_out_map 5/15 Operação Fronteira (estreia em 13/03): Em dificuldades financeiras, um grupo de ex-militares embarca em uma missão de alto risco: roubar US$ 75 milhões de um poderoso chefe do tráfico. Com Ben Affleck, Oscar Isaac, Pedro Pascal e Charlie Hunnam. Direção de J. C. Chandor (O Ano Mais Violento). (Netflix/Divulgação)

6. Losers zoom_out_map 6/15 Losers (estreia em 01/03): Em uma sociedade na qual o mais importante é vencer, como encaramos o fracasso? Com base nos esportes, o documentário analisa a psicologia da derrota. (Netflix/Divulgação)

7. Juanita zoom_out_map 7/15 Juanita (estreia em 08/03): Frustrada e com os filhos já adultos, Juanita cai na estrada em busca de um novo rumo para a sua vida. Com a indicada ao Oscar e vencedora do Globo de Ouro Alfre Woodard. (Netflix/Divulgação)

8. Osmosis zoom_out_map 8/15 Osmosis (estreia em 29/03): Em um futuro próximo, um aplicativo de namoro acessa o cérebro dos usuários para encontrar sua alma gêmea. Mas decodificar o amor verdadeiro acaba se tornando mais perigoso do que imaginavam. (Netflix/Divulgação)

9. Crazy Trips - Budapeste zoom_out_map 9/15 Crazy Trips - Budapeste (estreia em 01/03): Dois amigos decidem pedir demissão e abrir uma empresa de planejamento de despedidas de solteiro em Budapeste. O problema vai ser convencer suas respectivas esposas... (Netflix/Divulgação)

10. Durante a Tormenta zoom_out_map 10/15 Durante a tormenta (estreia em 22/03): Duas tempestades separadas por 25 anos. Uma mulher assassinada. Uma filha desaparecida. Agora, ela tem apenas 72 horas para descobrir a verdade. (Netflix/Divulgação)

11. Família ao Resgate zoom_out_map 11/15 Família ao resgate (estreia em 01/03): Depois da morte da mulher, John West resolve tirar seus filhos da cidade e se mudar para uma comunidade remota no litoral. Lá, eles iniciam uma nova vida trabalhando como socorristas. (Netflix/Divulgação)

12. Coisa Mais Linda zoom_out_map 12/15 Coisa mais linda (estreia em 22/03): Ambientada no final dos anos 50, Coisa Mais Linda acompanha a história de Maria Luiza, paulistana rica que se muda para o Rio de Janeiro para abrir um restaurante com o marido. Ao chegar, ela descobre que ele a abandonou e fugiu com todo o dinheiro. Desesperada, ela transforma a propriedade dele em um bar de Bossa Nova e começa a construir sua própria vida. (Netflix/Divulgação)

13. Como falar com garotas em festas zoom_out_map 13/15 Como falar com garotas em festas (estreia em 01/03): Neste filme baseado em uma história de Neil Gaiman também adaptada para os quadrinhos por Fábio Moon e Gabriel Bá, dois garotos de Londres em busca de diversão acabam indo parar literalmente em uma festa do outro mundo. Com Nicole Kidman e Elle Fanning. Direção de John Cameron Mitchell (Hedwig: Rock, Amor e Traição). (Netflix/Divulgação)

14. Amy Schumer Comedy Special 2018 zoom_out_map 14/15 Amy Schumer Growing (estreia em 19/03): Amy Schumer fala de casamento, gravidez, política e mais neste novo especial de stand-up filmado no Chicago Theatre. (Netflix/Divulgação)