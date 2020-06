Quem é o “segurança das estrelas” contratado por Meghan e Harry

Para coroar de vez a mudança para Los Angeles, na Califórnia, o príncipe Harry e Meghan Markle a partir de agora serão protegidos por ninguém mesmo que o mais requisitado segurança de celebridades de Hollywood: Gavin de Becker.

Famoso por já ter trabalhado para figuras como os Beckhams, Elizabeth Taylor e John Travolta, de Becker afirma que sua agência é responsável pela proteção de mais de 90 das mais proeminentes famílias e pessoas do mundo. Aos 64 anos, ele possui mais de quatro décadas de experiência no ramo e já chegou a ser conselheiro até mesmo do governo dos Estados Unidos sobre “como se proteger de ameaças e se manter seguro em um mundo assustador”, afirma o New York Times.

Filho de uma viciada em heroína e com uma infância marcada pela violência, de Becker começou a trabalhar em Hollywood após se mudar para a casa de um amigo filho da cantora Rosemary Clooney. Foi ela quem o contratou como road manager, permitindo assim que, aos poucos, ele conquistasse diversos clientes entre as celebridades locais. Toda essa história de ascensão, ele narra em seu livro de memórias The Gift of Fear, best-seller traduzido para 18 idiomas e umas obras favoritas da apresentadora Oprah Winfrey. E foi justamente Oprah quem apresentou o guarda-costas ao casal de Sussex, que após o fim do acordo com a Polícia Montada Real Canadense, procurava quem pudesse substituí-la.

De Becker em 1992 com a atriz Geena Davis

Mas a contratação de um segurança que é também uma celebridade não sairá barato para Harry e Meghan. Segundo o Times, estima-se que o gasto diário com os serviços de Gavin de Becker estão na faixa das 7 mil libras por dia (aproximadamente R$ 44.558). Por este preço, o casal terá à sua disposição seis guardas-costas trabalhando rotativamente, sendo quatro designados para o turno diário e dois para o noturno. Altamente treinada, a equipe é composta de ex-oficiais dos setores de inteligência do FBI e da CIA, ex-fuzileiros navais dos EUA e ainda cientistas comportamentais especializados em avaliação de ameaças.

Procurados pelo Times, tanto a companhia de de Becker quanto os representantes de Meghan e Harry não estavam disponíveis para comentar a contratação.

