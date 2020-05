Meghan e Harry comemoram aniversário de casamento isolados

No segundo ano de casamento, celebrado hoje (19), Meghan Markle e príncipe Harry passaram a data sem nenhum parabéns público da Família Real.

Segundo amigos, o casal passou o dia curtindo o filho, Archie, que completou um ano há uma semana, e tiraram folga das atividades com as quais já estão envolvidos, inclusive a Fundação Archewell, que pretendem lançar assim que a quarentena acabar.

O biógrafo Omid Scobie, que assina o livro sobre os dois que será lançado em agosto, disse que Meghan e Harry aproveitaram o descanso para também curtir a paz longe dos compromissos que tanto os desgastaram no ano passado. “Eles cancelaram qualquer reunião ou telefonema da agenda de hoje. Como todos que estão enfrentando o lockdown, eles ficaram em casa”, diz um amigo.

Em 2019, a data foi lembrada por eles na extinta conta do Instagram, assim como pelas contas da família. Esse ano, no entanto, ninguém postou nada.

Os fãs, no entanto, lembraram do casal com várias mensagens de carinho na Internet. O coral que cantou na cerimônia de casamento fez questão de prestar uma homenagem.

Happy second anniversary to Harry & Meghan ♥️✊🏽 pic.twitter.com/8bjcqhSasi — Whenharrymetmeghan (@harrymeetsmegs) May 19, 2020

Segundo a imprensa americana, e o Palácio de Buckingham confirmou, Meghan e Harry já começaram a pagar aos cofres britânicos o valor gasto na reforma da casa deles em Windsor, o Frogmore Cottage. Os dois estão em uma casa alugada em Los Angeles, enquanto buscam a residência fixa na capital do cinema.

Meghan Markle e príncipe Harry se casaram em Windsor no dia 19 de maio de 2018, cercados de amigos famosos e de parentes. Hoje, oficialmente afastados da Família Real, os dois se preparam para começar sua vida economicamente independente. Os processos contra os tabloides ingleses seguem na Justiça britânica.

Em Los Angeles, o casal têm feito trabalho voluntário e, no aniversário do filho, divulgaram um vídeo onde Meghan aparece lendo uma história infantil para Archie. Segundo os jornais americanos, a cantora Adele tem sido a melhor amiga de Meghan e Harry, com o filho sendo companhia para Archie também.