5 dispositivos de segurança para monitorar e proteger sua casa

Combinando praticidade, tecnologia e inovação, o mercado de monitoramento residencial é um dos que mais crescem todos anos no mundo com a finalidade de garantir maior conforto e segurança para sua casa e família. Com cada vez mais possibilidades de vigilância, inclusive à distância, ganhamos um pouco mais de tranquilidade na gestão do lar. Aqui, separamos 5 dispositivos de segurança disponíveis na Amazon e bem avaliados pelos seus usuários.

Maçanetas e fechaduras eletrônicas

Para garantir o bloqueio de portas e saídas de maneira eficaz, que tal apostar em uma fechadura inteligente? Estes dispositivos garantem o fechamento de portas com senhas inteligentes criadas diretamente em aplicativos, facilitando o bloqueio das portas mesmo à distância.

Com diversas programações tanto para moradores, quanto para visitantes, essa pode se tornar uma boa alternativa para você que procura manter sua residência ainda mais segura.

Porteiro digital

Atender a campainha nunca foi tão fácil com o porteiro digital integrado. Com a possibilidade de visualizar imagens externas através de uma microcâmera instalada na parte frontal do interfone, o dispositivo conta também com áudio e desbloqueio automático de até duas fechaduras na mesma residência.

Nada de visitas indesejadas por aqui!

Sensores e câmeras de monitoramento

Para elevar a segurança e monitoramento em vídeo de sua casa, a instalação de câmeras de segurança inteligentes possibilita acompanhar a movimentação em sua residência onde quer que você esteja.

Sensores de movimento poderão te alertar em casos de movimentações atípicas seja na parte interna, no quintal ou até mesmo em calçadas. Simples e prático!

Depois desse show de inovação e tecnologia, sua casa certamente estará mais segura!