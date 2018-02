Além de ser o segundo na linha sucessória ao trono real britânico, príncipe William exerce outra função significativa para os ingleses: ele é presidente da Federação Inglesa de Futebol (FA). Entre suas responsabilidades no cargo, está a entrega do troféu da FA Cup ao clube campeão. No entanto, o Duque de Cambridge talvez precise abrir mão da função para ser padrinho do casamento do irmão, príncipe Harry.

O matrimônio entre a atriz Meghan Markle e o caçula de príncipe Charles acontecerá no mesmo dia da final da copa de futebol inglesa: 19 de maio. Desde que a data do casamento real foi anunciada, muito se especulou sobre a participação de William na entrega da taça.

A decisão final ainda não foi divulgada, mas a expectativa é que outra personalidade assuma a função este ano. Três nomes são favoritos – Gary Lineker, Bobby Charlton e Olly Murs – informa o IBI Times. “Naturalmente, alguém precisa entregar o troféu, mas ainda não faremos nenhum anuncio sobre isso”, disse o porta-voz da FA.

Os dois eventos acontecerão em horários distintos. O casamento se iniciará ao meio-dia, enquanto a final da copa está marcada para as 17h30. No entanto, segundo comunicado do Palácio de Kensington, entre as celebrações da união de Meghan e Harry, está um jantar oferecido príncipe William e Kate Middleton na noite do dia 19. Logo, tudo aponta que o Duque de Cambridge abrirá mão da entrega do troféu este ano.

A FA, porém, parece positiva em relação aos dois acontecimentos se darem na mesma data. “Dia 9 de maio promete ser um dia maravilhoso com uma ocasião real especial seguida pelo evento principal do futebol inglês, a final da copa FA”, disse o porta-voz. “Com milhões se reunindo para assistir aos dois eventos em casa e ao redor do mundo, esse será um dia a ser celebrado”