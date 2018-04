Príncipe William fala pela 1ª vez sobre novo bebê real

O Príncipe William esteve presente hoje, ao lado de Harry e Meghan Markle, no evento Anzac Day, em Londres, em memória de soldados do país. Na ocasião, é claro, não faltou quem fizesse perguntas sobre seu terceiro filho, nascido na última segunda-feira (23).

Segundo a revista PEOPLE, o Duque de Cambridge afirmou que ele e Kate Middleton estão indo bem nesses primeiros dias. “Dormir está razoavelmente tranquilo até agora, então ele está se comportando bem”, contou.

Ainda há a expectativa de que o nome do bebê real seja divulgado ainda essa semana. Tanto no nascimento de George, quanto de Charlotte, a informação foi compartilhada com o público dois dias após Kate dar à luz.