Príncipe William e Kate Middleton: os preparativos para o casamento real

Quem nunca sonhou com um casamento de princesa? Pois na manhã do dia 29 de abril, Kate Middleton, de 28 anos, realizará o sonho de todas nós! Depois de oito anos de namoro, ela se casará com o príncipe William, também de 28. O primogênito do príncipe Charles e da saudosa Lady Diana é um dos homens mais cobiçados do mundo. E confessou já estar bastante nervoso com a cerimônia que será realizada em Londres, na Inglaterra, com transmissão internacional.

No Brasil, o matrimônio do futuro rei inglês com a plebeia que já virou ícone de beleza e moda poderá ser visto na Globo e na RedeTV! ao vivo! Quer saber todos os detalhes e tititis sobre o casamento do século? Vamos lá!

Noiva grávida! Será?

Dizem que Kate está grávida! Será? O porta-voz do Palácio de Buckingham desmentiu, mas a revista britânica Star afirma que o casal irá anunciar a gravidez depois da lua de mel. Caso seja uma menina, o bebê se chamará Diana, em homenagem à mãe de William!

Os tititis

As decisões de Kate quanto à cerimônia têm gerado discórdia dentro do palácio. Diferentemente da tradição, a noiva quer usar apenas uma coroa de flores. Além disso, toda a organização do cerimonial será feita por pessoas próximas ao casal, e não pela equipe do palácio. E a rainha Elizabeth, avó do noivo, não tem gostado nada disso…

Convidados

Seis ex-namorados dos noivos foram chamados para a cerimônia! Dois de Kate e quatro de William. As presenças do jogador David Beckham e sua esposa, Victoria, além de Guy Richie, ex-marido de Madonna e diretor de cinema, foram confirmadas. Ao todo, serão 1 900 convites.

O vestido da noiva pode ser de estilista brasileira!

Uma das maiores expectativas envolvendo a cerimônia, claro, é o vestido da noiva! A brasileira Daniella Helayel, estilista e dona da marca Issa, é apontada como um dos nomes que podem vestir a futura princesa de Gales. Porém, dizem, o responsável pelo vestido deve ter nacionalidade britânica. Stella McCartney, que esteve no Brasil em fevereiro, é outra que pode desenhar o modelito. Mas a Kate, que não é boba nem nada, escolheu três modelos diferentes, sendo dois reservas, para o caso de um ser descoberto antes do casório.

A cerimônia

O casamento de príncipe William e Kate Middleton terá horários rígidos e seguidos à risca! De acordo com o cronograma, a noiva deixará o hotel às 10h51 (ou 6h51, no horário de Brasília) rumo à Abadia de Westminster, em Londres. Às 11 h (7 h) a cerimônia terá início, com duração de uma hora e 15 minutos. Depois, os recém-casados seguirão de carruagem até o Palácio de Buckingham, onde está prevista uma recepção para 650 pessoas. Às 13h25 (9h25) o casal irá até a sacada para fazer a tradicional saudação, ao lado da rainha e de seus pais.