Maju Coutinho dará voz à autobiografia de Michele Obama

Imagine uma pessoa que te inspira e te fortalece. Imagine agora poder narrar a história dessa pessoa inspiradora. Sinto-me honrada e feliz por ter a oportunidade de dar voz á autobiografia de Michelle Obama. A obra “Minha História” vai ser lançada em audiolivro no próximo semestre. Obrigada @juliaduailibi por ter feito a ponte para esse trabalho rolar. Obrigada @pambulgarelli pela montagem deste post. 👊🏿👊🏽👊🏻❤️❤️❤️