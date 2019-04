Príncipe Harry e Oprah se juntam para lançar série sobre causa importante

Foi anunciada nesta quarta-feira (10) uma parceria entre o príncipe Harry e a apresentadora americana Oprah Winfrey para a produção de uma série documental sobre saúde mental.

Divulgado através de um comunicado oficial no Instagram de Harry e Meghan, o projeto, cuja produção já dura meses, focará “tanto em doenças quanto no bem estar mental, inspirando seus telespectadores a terem um diálogo honesto sobre os desafios que cada um de nós enfrenta, e em como nos preparar com os mecanismos não apenas para sobreviver, mas para prosperar”.

Com participação ativa em ações em prol da saúde mental, Harry afirmou acreditar verdadeiramente que em uma boa saúde mental está a chave para lidar com produtividade, liderança e seus próprios objetivos.

“É uma enorme responsabilidade fazer isso dar certo, já que trazemos os fatos, a ciência e a consciência de um assunto que é tão relevante nesses últimos tempos. Nossa esperança é que essa série seja positiva, esclarecedora e inclusiva – compartilhando histórias globais de um inigualável espírito humano lutando nos lugares mais sombrios, e a oportunidade de entendermos melhor a nós mesmos e aos outros ao nosso redor”, escreveu o príncipe.

Com previsão de lançamento para 2020, a série será transmitida de modo exclusivo pelo Apple TV Plus, o serviço de streaming da Apple lançado em março deste ano. Sobre sua parceria com a plataforma, Oprah declarou ter o objetivo de “deixar o mundo um pouco mais esperto, gentil e melhor do que o encontramos.”

