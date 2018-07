Relembre os batizados da princesa Charlotte e do príncipe George

Louis Arthur Charles, ou simplesmente príncipe George, foi batizado nesta segunda-feira (2) na capela real do Palácio de Saint James, em Londres.

Assim como todos os bebês nascidos na família real, ele usou uma réplica de um vestido criado em 1841. A peça original foi feita para a filha mais velha da rainha imperatriz Victoria, a princesa Victoria, feita de rendas e cetim branco.

A mãe de Louis, Kate Middleton, apostou em um look na cor creme assinado por Alexander McQueen. A mesma grife foi usada por ela no batizado de seus outros filhos. O pai, príncipe William, estava de gravata azul, assim como no batizado de George. No de Charlotte, ele optou por usar o acessório na cor vermelha. Os irmãos vestiram roupinhas nas cores branco e azul.

Relembre os batizados de Charlotte e George:

Atualmente com 3 anos, a princesinha foi batizada em 5 de julho de 2015. A cerimônia aconteceu na Igreja de Santa Maria Madalena, em Sandringham.

Na ocasião, Kate vestiu esse modelo de Alexander McQueen pela primeira vez – depois ela repetiu o look no aniversário da rainha Elizabeth II e no casamento de príncipe Harry com Meghan Markle. A roupinha vermelha de George, igual a que o pai usou para conhecer o irmão na maternidade, também chamou a atenção.

Terceiro na linha sucessória, o príncipe de 4 anos foi batizado em 23 de outubro de 2013 no mesmo local que o irmãozinho caçula. Quem se lembra de como ele era quando bebê?

