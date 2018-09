Climão: A prima de William irá se casar com o ex de Pippa Middleton

View this post on Instagram

Prince and Princess Michael of Kent are delighted to announce the engagement of their daughter Lady Gabriella Windsor to Mr Thomas Kingston. The engagement took place in August; Mr Kingston proposed on the Isle of Sark. The wedding will take place in spring of 2019 🥂