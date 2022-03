Beleza de capa: aprenda a fazer o delineado e o penteado de Preta Gil

Não há dúvidas de que Preta Gil está um verdadeiro arraso em nossa edição de Março! Com os fios preparados com efeito molhado – tendência para a temporada de verão – e um delineado bold cheio de ousadia e estilo, a beleza da capa é uma grande pedida para diversificar o look e sentir-se incrível em qualquer situação. Quer copiar em casa? A beauty artist Camila Anac, que assina o visual do ensaio, dá as dicas.

“Eu usei a minha assinatura, que é esse delineado super reto e bem marcado, e achei incrível a oportunidade de fazer na Preta. Ela tem a pálpebra sobreposta, que é uma característica comum em grande parte das pessoas, e que faz muita gente achar que esse tipo de traço não funciona. É sim possível fazer em todo tipo de pálpebra, e é muito versátil. Acredito que é um look que tem muito a ver com a atitude da pessoa e a atitude que ela quer mostrar, independentemente do evento, se é dia ou noite”, conta.

Delineado bold sem erros!

Você tem dificuldade de puxar o gatinho? Pode ficar tranquila, Camila tem um truque para deixar a tarefa mais prática: “O grande segredo é ficar de olho aberto. Parece que é mais difícil, mas juro que não. Quando você puxa a pálpebra o formato muda, então quando soltar o resultado será diferente. Olhe reto para o espelho e sem fechar os olhos”.

Pele leve e bem feita

Aquela pele com aspecto muito pesado, com risco de craquelar, ficou no passado! A ideia é fazer a correção, mas manter o frescor e a leveza para realçar as suas características. “O segredo está todo na preparação da pele, que precisa ser muito bem limpa e hidratada, preparada com tônico e sérum. Na hora de passar a base e o corretivo, esfume bem o pincel na paletinha antes de depositar na pele e vá colocando aos poucos”, ensina.

Fios de sereia

Quer apostar nos cabelos com aspecto molhado, que já foram destaque em passarelas, tapetes vermelhos e editoriais? É mais fácil do que parece! “É um cabelo coringa para quando você quer se sentir chique, mas precisa de algo que seja fácil de fazer. Para chegar nesse resultado, eu começo aplicando um creme para pentear ou o creme mais pesado que eu tiver, depois selo com um óleo e finalizo com gel para memorizar o efeito.”