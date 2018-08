Prepare-se para rever o vestido de noiva de Meghan Markle em breve

O vestido usado por Meghan Markle em seu casamento com o Príncipe Harry, em maio de 2018, poderá ficar exposto para o público no Castelo de Windsor. Segundo fontes próximas à realeza, o modelo Givenchy, desenvolvido pela estilista Clare Waight Keller, entrará em exposição em breve.

O mesmo aconteceu com o vestido de noiva da Duquesa de Cambridge, Kate, que no verão depois do casamento com o Príncipe William teve o vestido Alexander McQueen colocado em exposição no Palácio de Buckingham.

Quando o vestido de Kate estava exposto, 350.000 pessoas foram vê-lo nas primeiras seis semanas, de acordo com a People.

Leia mais: Lady Di tinha vestido alternativo para seu casamento que ninguém nunca viu

+ Noiva corta o cabelo e muda visual completamente durante o casamento

VOTE no Prêmio CLAUDIA e escolha mulheres que se destacaram