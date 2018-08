Noiva corta o cabelo e muda visual completamente durante o casamento

Fugir alguns segundinhos da festa de casamento sem que ninguém percebesse foi o truque usado pela norte-americana Kayla para fazer uma grande surpresa aos convidados: cortar e mudar completamente o cabelo que usavam na ocasião.

Com a ajuda da irmã, ela se dirigiu a uma sala por quinze minutinhos enquanto o padrinho do casamento fazia um discurso e voltou com um corte diferente do que apresentava no começo da festa: em vez dos fios compridos na altura do busto, Kayla retornou com um long bob finalizado próximo ao seu queixo.

A ideia foi mantida totalmente em sigilo pelas irmãs durante o planejamento do casamento, tanto que o próprio noivo descobriu a novidade apenas no momento em que viu a esposa com o novo visual.

Segundo os experts em cabelo AJ Palace e Matt Fugate, muitas noivas cortam seus cabelos para terem looks diferentes para a cerimônia religiosa e para a recepção aos convidados na festa posterior.

“Mais da metade da metade das noivas cortam os cabelos imediatamente depois de seus casamentos”, disse Palace ao Refinery29. “Então, se você pretende cortar o cabelo depois do casamento, por que não fazê-lo durante o evento e ter um segundo look para revelar?”

