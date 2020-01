Prepare o seu coração: ‘Friends’ será exibida nos cinemas de TODO o país!

OMG! Os fãs de ‘Friends‘ podem comemorar muito, pois a série será exibida nos cinemas de todo o Brasil na próxima semana!

A Warner Bros. anunciou a novidade através de um vídeo publicado no Twitter. A legenda diz: “Para comemorar os 25 anos de uma das séries mais aclamadas de todos os tempos, a Warner Bros. Pictures traz para você uma experiência inesquecível. ‘Friends 25 anos – Aquele do aniversário'”.

Para comemorar os 25 anos de uma das séries mais aclamadas de todos os tempos, a Warner Bros. Pictures traz para você uma experiência inesquecível: "Friends 25 anos – Aquele do aniversário". Confira programação do seu cinema.

.#Friends25, 14, 15 e 16 de outubro nos cinemas. pic.twitter.com/gJMmzJ6Qho — Warner Bros. Pictures Brasil (@wbpictures_br) October 8, 2019

Nos dias 14, 15 e 16 de outubro, as redes Cinemark, Cinépolis e UCI vão abrir sessões únicas no período noturno para exibir diferentes episódios da série, que foram remasterizados em resolução Ultra HD.

Além disso, cada sessão terá materiais extras com entrevistas e conteúdos exclusivos. Confira quais são os episódios que serão exibidos em cada dia:

14 de outubro: “Piloto”, “Aquele com o apagão”, “Aquele com o nascimento”, “Aquele em que Ross descobre”.

15 de outubro: “Aquele com o vídeo da formatura”, “Aquele em que ninguém está pronto”, “Aquele com a manhã seguinte”, “Aquele com os embriões”.

16 de outubro: “Aquele com o Chandler na caixa”, “Aquele com o casamento do Ross – Parte 2”, “Aquele em que todos descobrem”, “Aquele em que Ross fica chapado”.

Para saber quais são os horários e os locais da rede de cinema de sua preferência, clique no nome delas a seguir: Cinemark, Cinépolis, UCI.