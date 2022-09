Post Malone sofre queda em show, grita de dor e é socorrido às pressas

Enquanto fazia um show em St. Louis, estado norte-americano do Missouri, o cantor e rapper Post Malone, de 27 anos, sofreu uma queda grave. Após o incidente, o artista se contorceu no palco enquanto gritava de dor. Apesar do atendimento médico não demorar para socorrê-lo, a cena acabou deixando os espectadores extremamente apreensivos. Confira o momento:

Post Malone made a few more die hard fans when he fell through a hole in the stage cracking 3 ribs. Fans said he came back out on stage after 10 minutes saying he was sorry & hurting so bad he was crying, then someone gave him a beer and he finished the concert.#PostMalone pic.twitter.com/eFZBn8TffU

— ∼Marietta (@MariettaDaviz) September 18, 2022