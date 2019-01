Por que Meghan e Kate usam a bolsa na mão esquerda?

Os looks das duquesas de Cambridge e de Sussex sempre chamam a atenção. Um detalhe das composições que passa despercebido pela maioria das pessoas acabou vindo à tona. Meghan e Kate normalmente seguram as suas bolsas com a mão esquerda.

E por quê? De acordo com a especialista em família real Myka Meier, da Beaumont Etiquette, a razão é a etiqueta real. Se as duquesas mantiverem as bolsas na mão esquerda, elas terão a mão direita livre para cumprimentos. “Ao entrar em uma sala ou evento, bolsas ou maletas são mantidas na mão esquerda para que a mão direita fique aberta para atender, cumprimentar e apertar as mãos! O príncipe Charles também faz isso!”, afirmou a especialista. Não acredita? Podemos provar! Veja essas fotos: – – – – Veja mais: O novo amor de Anitta + Alerta de tendência: os grampos prometem bombar em 2019 + Você também pode se casar no Cristo Redentor. Saiba quanto custa Siga CLAUDIA no Instagram