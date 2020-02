Poder Paralelo: Juraci, Freda, André e Wagner são assassinados

Uma onda de mortes agitará a trama de “Poder Paralelo”

Foto: Divulgação

Uma terrível onda de homicídios deixa todos apavorados. Primeiro é Juraci (D’Artagnan Jr.) que aparece morto com um tiro na testa na piscina do hotel Diana. No bolso da roupa do político, a polícia acha uma foto de Guri menino e Bruno (Marcelo Serrado) é interrogado.

A morte de Mamma

Na noite seguinte, ocorre uma nova tragédia: a amorosa Mamma Freda (Lu Grimaldi) é encontrada sem vida na chácara dos Castellamare. Caló (Gracindo Jr.) acorda e percebe que a mulher não está ao seu lado. Ele a procura pela casa, chega à piscina e vê o corpo da esposa boiando. Ao saber que a mãe levou um tiro na testa, Tony (Gabriel Braga Nunes) chora convulsivamente e Rudi (Petrônio Gontijo) perde o controle. Em um envelope plástico, eles encontram a mesma foto de Guri criança com uma tarja preta nos olhos.

Com a família imersa na dor, Tony garante ao pai que vai matar Bruno. O empresário, por seu lado, fica furioso ao saber que é o principal suspeito e conclui que alguém está se passando por ele e espalhando o pavor.

Bruno vai ao velório

Tony e Rudi se abraçam e choram no velório de Freda e são consolados por Fernanda (Paloma Duarte). Para surpresa de todos, Bruno aparece com sua família para velar a matriarca e prestar solidariedade aos rivais. Caló não deixa que os filhos iniciem uma guerra ali mesmo. Na hora das despedidas, quando o caixão é fechado, porém, Tony garante a todos que o crime não vai ficar impune.

No dia seguinte, enquanto os dois grupos se confrontam, mais um assassinato é cometido. Desta vez, André (André Bankoff ) é a vítima. Ele, como os demais, é atingido por uma bala na testa ao fazer sauna no hotel. E o serial killer ainda vai dar cabo de Wagner (Lúcio Fernandes) do mesmo jeito macabro. Muito em breve, Santana (Paulo Gorgulho) assumirá todos esses crimes e em seguida também será morto.