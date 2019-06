Rodrigo Faro revela mágoa com Eliana e conta por que deixou de segui-la

Rodrigo Faro, em uma entrevista, contou que deixou de seguir Eliana no Instagram por ter “recebido” coisas que não gostou da apresentadora.

“O Instagram é uma extensão da minha casa e tem pessoas que eu sempre recebi bem na minha casa, e de repente, recebi umas coisas que eu não gostei, então parei de seguir, normal”, explicou Faro.

Eliana, após saber da notícia, se pronunciou através do Blog do Leo Dias. Segundo ela, a troca de ‘unfollow’ aconteceu por uma chateação dele com a apresentadora. “Não entrei na internet. Não sei o que saiu. Sou da paz, sempre fui. Seguirei assim”, disse a apresentadora.

Os dois vivem, constantemente, uma briga pela audiência. O programa da apresentadora do SBT está em uma fase boa e tem ganhado com cada vez mais frequência. Antes, quando Faro estava na frente, ele fazia questão de postar nas redes sociais há quanto tempo ele estava liderando.

Leia também: Letícia Sabatella assume namoro com ator Daniel Dantas

+ Maju Coutinho dará voz à autobiografia de Michele Obama

Vote e escolha as vencedoras do Prêmio CLAUDIA