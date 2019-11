Pitty e Lexa se desentendem durante show

As cantoras Pitty e Lexa acabaram se desentendendo, durante um evento em São José dos Campos. De acordo com a cantora carioca, a confusão começou quando ela tentou assistir ao show de Pitty nos bastidores e foi destratada pelos seguranças da roqueira.

Quando chegou sua vez de subir ao palco, Lexa falou sobre o ocorrido para o público presente. “Eu sou muito fã dessa mulher, que é maravilhosa, guerreira, que lutou por seu espaço no rock, que é tão difícil. Mas preciso falar sobre a equipe dela, que foi muito grosseira. Eu quis ver o show dela aqui do cantinho e me tiraram do palco. Até aí, tudo bem. Fui expulsa? Ok. O problema não é esse”, disse Lexa.

A cantora explicou que o que a incomodou foi a forma como os seguranças de Pitty trataram uma equipe de bombeiros que estava no local. “Falaram para a equipe de bombeiros que eles não poderiam nem olhar para Pitty enquanto fazia o show. Eram duas mulheres, bombeiras, que estavam aqui no canto e merecem respeito. Machistas não passarão. Não estou falando por mim, não. Estou falando por elas. Eu atendi essas duas bombeiras no meu camarim e elas me relataram isso. Eu sei que a Pitty não concorda com isso, mas a equipe dela precisa analisar esse tipo de situação”.

Ontem, durante seu show em São José dos Campos, Lexa saiu em defesa de duas bombeiras que foram maltratadas no local por funcionários da cantora Pitty, que também se apresentou no local. "Eu estou aqui para defender as mulheres". pic.twitter.com/C9oQCMuUVV — Central Lexa (@centrallexabr) November 16, 2019

Mais tarde, após sofrer críticas de “falta de sororidade”, Pitty usou suas redes sociais para se posicionar sobre o assunto. “Sororidade seria ela ter vindo falar diretamente comigo caso algo tivesse realmente acontecido, e não me exposto sem fundamento. Não teve machismo. Ela estava em uma área que não podia ficar por conta da fiação e segurança. Minha equipe tentou levá-la para o outro lado do palco onde era seguro, e ela entendeu errado. Como a mesma já disse, foi um mal entendido. Cansei de ficar aqui tentando proteger ela e passar pano para uma atitude antiprofissional e que gerou essa confusão toda. Isso, sim, é sororidade. E agora, chega. Eu vivo há mais de 16 anos de música, e não de polêmica. Beijos de luz (podem ler e sacar a história porque depois vou apagar mesmo. Tô de saco cheio disso e tenho mais o que fazer)”, escreveu Pitty.

Ontem, no perfil Hebe Vem Me Buscar, Lexa desmentiu a declaração de Pitty. “Não, a equipe dela não tentou fazer isso, não. (…) A questão toda foi que duas bombeiras que viram a situação vieram relatar o que tinham visto para mim imediatamente. (…) Por que diversos artistas militam na TV, rádio ou no palco e são aplaudidos e quando acontece o retorno com eles não é aceitável?”

