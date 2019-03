Em um gesto de sororidade, Preta Gil convidou a cantora Lexa para se apresentar no Bloco da Preta neste domingo (10) em São Paulo.

A princípio, Lexa teria um bloco só seu na capital paulista. Porém, a cantora sofreu um golpe depois que o trio elétrico que havia negociado para usar na tarde deste domingo não apareceu para prestar o serviço comprado pela artista.

“Trabalhei muito para pagar esse trio. Paguei e a pessoa responsável sumiu com meu dinheiro e com o trio. Vou postar todas as notas e comprovações”, explicou Lexa no stories do Instagram. “Fui atrás de vários trios, mas não tem cabimento eu ter pago uma fortuna e pegar de novo. Não tem mais como cumprir meu circuito simplesmente porque uma pessoa pegou o meu dinheiro, pegou o trio e sumiu”.

Sensibilizada com o ocorrido com Lexa, Preta a convidou para participar do Bloco da Preta. “Vem pra cá agora, vem pro meu trio agora, vem com os seus convidados agora. Ela viu o meu desespero. Com esse ato de generosidade, eu estou indo lá pro trio da Preta Gil, porque ela foi uma querida e se propôs a me ajudar”, contou Lexa. “Gente que foi lá me ver me perdoem. Não foi culpa minha, eu fiz a minha parte. É de uma cafajestagem o que fizeram comigo. Peço desculpas de todo meu coração e quem puder ir ao trio da Preta sou muito grata”, encerrou a cantora.

No stories de seu Instagram, Preta também falou sobre o caso: “Eu soube que a Lexa teve um problema no trio dela e não pode sair. Ela vai brilhar aqui no meu bloco, vai ser o bloco dela aqui também. Todas juntas, unidas”

