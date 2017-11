No último domingo (5), a cantora Pitty, 38 anos, derreteu os corações de seus seguidores ao compartilhar uma foto rara de sua filha Madalena, de 1 ano. “Desenvolvendo gosto pela leitura desde cedo enquanto ajuda a mamãe a (des)arrumar a estante”, escreveu na legenda.

A apresentadora do Saia Justa, do canal GNT, é reservada e mantém a vida pessoal bem longe dos holofotes. A primogênita é fruto do relacionamento com o músico Daniel Weksler.