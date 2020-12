Pippa Middleton, irmã de Kate, anuncia que está grávida

A irmã mais nova de Kate Middleton, Pippa está grávida do segundo filho. Ela, que tem 37 anos e o marido, James Matthews, de 45 anos, são pais de Arthur, um menino de 11 meses, que nasceu no mesmo hospital que os primos, os príncipes George, Charlotte e Louis, o Lindo Wing of St. Mary’s Hospital, em Londres.

“Pippa e James estão emocionados, é uma notícia fantástica em meio a um ano difícil. A família inteira está encantada “, segundo disse uma fonte ao Page Six, o primeiro a dar a notícia.

Os dois são casados desde maio de 2017 em cerimônia na Igreja de São Marcos, em Englefield.