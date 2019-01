Mari Palma vai para o programa de Ana Maria Braga

A jornalista Mari Palma, que ficou conhecida do grande público quando apresentava o “G1 em 1 minuto” nas manhãs da Globo, será repórter do programa “Mais Você”, de Ana Maria Braga.

Mari compartilhou a notícia com seus seguidores na noite desta sexta-feira. “Hoje eu conheci a equipe, o estúdio e a comandante de tudo, que é a maravilhosa da @anamaria16. ela me deu um abraço apertado e disse que tá muito feliz com a minha chegada. e eu então… não consigo parar de sorrir!”, escreveu em seu Instagram.

Em maio de 2018, ela foi transferida para o departamento de esportes da Globo. Antes, já havia feito uma participação no “Fantástico”, dividindo o quadro “Fant 360” com Renata Ceribelli, e no matutino “Bem-Estar”. Mari está na Globo desde 2008.