Péricles: “Quero levar o samba para os quatro cantos do Brasil”

Péricles escolheu o Rio de Janeiro para a gravação de seu segundo DVD solo

Foto: Divulgação

São mais de 20 anos de estrada e a ansiedade de Péricles para um novo projeto continua a mesma. “Eu procuro focar no trabalho, mas agora que falta pouco, começa sim bater aquela ansiedade para ver se tudo vai dar certo”, disse o cantor em entrevista por telefone a Contigo! Online.

Seguindo a carreira solo desde o fim do grupo Exaltasamba, nesta sexta-feira (26), Péricles gravará o segundo DVD, no Fundição Progresso, no Rio de Janeiro. “Estão todos loucos, correndo, fazendo as coisas acontecerem, mas está dando tudo muito certinho, tenho certeza de que o público vai gostar”, contou.

Rio de Janeiro

Em 2012, Péricles deu início a sua carreira solo com a gravação do DVD “Sensações”, em São Paulo. A escolha da Cidade Maravilhosa não foi à toa. “Eu quero levar o samba para todos os cantos do Brasil, então todo DVD que eu for gravar será em uma capital diferente. O primeiro foi em São Paulo, este no Rio, o próximo pode ser em Belo Horizonte ou Salvador e por aí vai. Fora que o samba tem muita história no Rio de Janeiro”, explicou.

E para os fãs que não conhecem a capital carioca, vão poder ver um pouco mais da cidade no cenário desde novo projeto. Péricles está levando para o palco do Fundição Progresso um pouco dos pontos turísticos do Rio. “Eu dei a ideia de colocarmos os Arcos da Lapa. Aquilo que eu imaginava com a realidade da produção. Estou muito feliz com esse resultado, posso assegurar que vai ficar muito bonito”.

Anos 90

Péricles vai levar para o palco canções que fizeram sucesso nos anos 90. O cantor gravará 24 músicas, sendo 14 inéditas, e garantiu que não foi fácil a escolha do repertório.

“Foi muito difícil, porque nos anos 90, foi uma época de muitas descobertas no mundo do samba. Quero fazer uma homenagem aos colegas de trabalho, que tem a mesma paixão que eu: cantar samba. Então serão diversas releituras de sucessos de várias bandas”.

Participações

“Eu procurei fazer uma grande festa primeiro”, disse Péricles ao ser questionado sobre a escolha das participações. E, para este projeto, o cantor convidou sucessos e atuais destaques do samba brasileiro, a começar por Sambô, grupo que traz canções pop para o samba, além de cantarem clássicos do meio em seus trabalhos.

“Conheci o Daniel [vocalista] e o trabalho do Sambô no interior de São Paulo e já vi algo diferente neles que merecia uma atenção. Gosto muito do trabalho do grupo, da postura deles”, destacou.

Outro nome que dividirá o palco com Péricles, é Mumuzinho, em quem o sambista não poupou elogios. “É um grande nome do samba, uma grande novidade, que vem mostrando que merece sucesso. É um grande ator, cantor e compositor. A música que vamos cantar no DVD é de autoria dele. Eu participei do DVD dele e agora ele participa do meu”.

A cantora Ana Clara também está na lista. “Eu também participei do DVD dela, gravamos uma música junto. É uma grande aposta que a gente faz”.

O último nome das participações citados por Péricles, foi Xande de Pilares, vocalista do Grupo Revelação. “Esse cara, dispensa comentários”, ressaltou.

Desde o Exaltasamba…

Dando sequência à carreira solo, com o fim da banda Exaltasamba, Péricles continuou trabalhando com dois integrantes do grupo, Pinha e Izaías Marcelo.

“O clima com eles continua o mesmo que era da época do Exalta. Fora o talento de cada um, que eu procuro sempre ouvir as opiniões. O Pinha, musicalmente falando, é talentosíssimo, sabe do que está falando e gosta do que faz e o Izaías é diretor musical, foi do Exalta durante anos e agora está trabalhando comigo.”

Tal Pai, Tal Filho

No DVD “Sensações”, Péricles dividiu o palco com o filho, Lucas Morato, que está seguindo os passos do pai. “Ele não vai participar desta vez, mas com certeza estará lá, não vai perder essa chance por nada”, disse, assumindo ser um pai coruja. “Eu estou feliz demais, porque ele é um cara muito talentoso. É inevitável ser um pai coruja, tanto como artista, quanto como pessoa. Ele já me mostrou várias composições, está mostrando o trabalho dele devagar”, finalizou.

Ouça uma das últimas músicas de trabalho de Péricles, “Linguagem dos Olhos”: