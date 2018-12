Pedro Vedova, repórter da Globo, mostra sua filha pela primeira vez

O repórter Pedro Vedova acaba de mostrar a foto de sua primeira filha. O correspondente da TV Globo em Londres usou as redes sociais para publicar uma emocionante foto com o pequeno.

Com a legenda “nascidos um para o outro”, Pedro anunciou o nascimento de Ana, sua primeira filha com a mulher, Gabriela Vidigal. A mãe também comentou a foto e revelou o nome da criança: “Aninha sortuda”.

Discreto, o jornalista não costuma publicar detalhes de sua vida nas redes sociais. Mas, durante o Halloween, Pedro publicou uma foto da barriga da esposa com um desenho de uma abóbora. O casal está junto há nove anos.

O repórter de 34 anos atua como correspondente na Europa desde 2014, quando fazia reportagens para o canal pago GloboNews. No ano seguinte, passou a trabalhar também para a Rede Globo.

