O chá revelação que terminou em tragédia

O que era para ser um feliz chá revelação acabou em tragédia nos Estados Unidos. O acidente foi causado por um homem, que durante uma festa para revelar o sexo de seu bebê causou um incêndio florestal.

Durante o evento, cada vez mais comum entre os casais, o futuro pai – identificado como Dennis Dickey, de 37 anos – disparou contra um alvo, no meio de um matagal, que tinha as palavras “menino” e “menina”.

O disparo do homem causou numa explosão inicial de confete azul, que, tragicamente, se converteu em chamas em grande velocidade. As autoridades locais acreditam que o homem tenha usado uma substância altamente inflamável.

O caso, que se passou no estado do Arizona, ocorreu em abril de 2017, mas só na última terça-feira (27) foram divulgadas as imagens pelo Serviço Florestal dos Estados Unidos.

Segundo as autoridades, o fogo consumiu quase 20 mil hectares e os bombeiros precisaram de uma semana para controlar as chamas. Estima-se que o prejuízo seja de cerca de 30 milhões de reais. Confira o vídeo:

Leia também: O vestido de noiva da filha de Mauricio de Sousa surpreendeu a todos

Siga CLAUDIA no Instagram