Emocionada, Ivete Sangalo comenta chegada dos filhos de Paulo Gustavo

Ivete Sangalo se mostrou animada com a chegada dos filhos gêmeos do humorista Paulo Gustavo e do marido dele, o médico Thales Bretas. “Eu estou chorando! Que notícia maravilhosa, viva”, comentou a cantora. Recentemente, ela deu à luz as gêmeas Helena e Marina.

Paulo e Thales anunciaram no último domingo (18) o nascimento dos dois meninos, Romeu e Gael . “Agora somos pais de dois meninos lindos, dois leõezinhos, cheios de vida e saudáveis! Estamos muito agradecidos com esse presente que a vida nos deu e em êxtase de tanta felicidade! Nossa família cresceu e todos estão radiantes com a chegada dos bebês!”

Eles também pediram privacidade neste momento tão especial. “Queremos viver e aproveitar ao máximo cada momento, cada passo, cada conquista de nossos filhos e nossa, enquanto casal e família. Sendo assim, estaremos particularmente mais recolhidos, atentos à nossa privacidade e voltados para esse momento mágico e único”, escreveram.

