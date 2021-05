Boletim médico afirma que quadro de Paulo Gustavo é irreversível

Após 50 dias internado, o ator Paulo Gustavo teve, no domingo, uma piora considerável. Segundo o comunicado médico, o quadro regrediu de forma inesperada. Hoje (13), um novo boletim médico afirma que o quadro do humorista é irreversível.

“Após a constatação da embolia gasosa disseminada ocorrida no último domingo, em decorrência de fístula brônquio-venosa, o estado de saúde do paciente vem deteriorando de forma importante.

Apesar da irreversibilidade do quadro, o paciente ainda se encontra com sinais vitais presentes.”

O comunicado foi publicado após diversos veículos noticiarem falsamente a morte do ator. Paulo Gustavo segue no Serviço de Terapia Intensiva. Ele foi internado em 13 de março, após ter o diagnóstico de Covid-19 confirmado.

“A família do ator continua agradecendo todo o carinho e pedindo orações dirigidas ao Paulo Gustavo, assim como às demais pessoas acometidas por essa doença terrível”, completa o comunicado.

Nas redes, amigos como Tatá Werneck, fizeram posts pedindo orações e torcida pela saúde do ator e de outras pessoas infectadas com o novo coronavírus.

Enquanto há vida há esperança! Paulo está vivo! — Tata werneck (@Tatawerneck) May 4, 2021