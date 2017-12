Não é só Fátima Bernardes, 55 anos, que está com um novo amor. A atriz Patrícia Pillar, 53 anos, também vive novo relacionamento. E pela primeira vez a artista apareceu com o namorado em público.

Foi na noite na da última quinta-feira (30), quando a atriz foi flagrada saindo de um restaurante do Leblon, no Rio de Janeiro, com o namorado, o diretor-geral da TV Globo, Carlos Henrique Schroder, 58 anos.

O executivo da Globo e Patricia estão juntos desde agosto. Por cinco anos a atriz permaneceu solteira, desde o divórcio com o ex-governador do Ceará Ciro Gomes.

Leia mais: Saiba quais são as turbulências que afetam os relacionamentos atuais