Fátima Bernardes faz primeira aparição com novo romance

A jornalista e apresentadora Fátima Bernardes, de 55 anos, foi flagrada na noite desta quinta-feira (2) em um encontro no shopping da Gávea, Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro.

Quem a acompanhou foi o pernambucano Túlio Gadelha, de 29 anos, que concorreu ao cargo de deputado federal de Pernambuco, no ano de 2014, pelo Partido Democrático Trabalhista, mas não foi eleito.

O término do casamento de 26 anos de Fátima com o também jornalista William Bonner foi anunciado no dia 29 de agosto pelo Twitter. Confira fotos deste momento superfofo de Fátima com Túlio, que aproveitaram essa quinta-feira tranquila para irem ao cinema: