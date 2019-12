Patrícia Abravanel posta fotos raras do pai pelo aniversário de 89 anos

View this post on Instagram

#repost @danielabeyruti Que lindooo!! Tive que repostar!! Amo tanto!! ❤️ ・・・ Guerreiro! Meu pai é um touro guerreiro. No nascimento do André, ele tinha gravado o dia inteiro e ficou na maternidade até meia noite depois de ter certeza que todos estavam bem. Todos ultra cansados e ele firme, de pé, disposto. Ele não sabe o exemplo que ele da através da vida dele. Nem o que ele representa. Ele vive. E gosta de viver. Cada dia um dia. Faz o que acha que deve fazer. Faz aquilo que ele acha justo, correto, certo. Não nega a idade que tem mas não se deixa limitar por ela. É uma pessoa simples. Fala o que pensa, mas ao contrário do que falam e pensam, não quer machucar nem prejudicar ninguém. É um ser humano. Diferente. Sem dúvida ele tem um propósito nesta vida. Ele é uma dessas pessoas que marcam a história de um país, sem saber o quanto influência uma nação. Nunca conheci um brasileiro que não conheça ou tenha ouvido falar dele. Ele não tem ideia disso. Imagina mas não assimila… não consegue enxergar que é “ele”. As vezes eu estou com ele e penso “meu pai é o Silvio Santos, mas ele não se acha o Silvio Santos… nem sei se ele sabe quem é o Silvio Santos e quão grande ele é.” Ele é ele. Não planejou nada do que aconteceu com ele e continua não planejando. Ele vive a vida e está disposto a abrir as portas de oportunidades que estão na frente dele. Ele abre, vê se é interessante e vai enfrente. Nunca toma o remédio antes da doença. Ele não gosta de ficar pensando nos problemas. Quando o problema aparece ele enfrenta mas não fica cultivando esse tipo de pensamento. Não é o perfil dele. Ama o que faz. O palco e as colegas de trabalho são vida para ele. Ele grava e volta energizado, feliz. Tantas coisas para falar do meu pai. Tantas coisas que as pessoas não imaginam que ele é. Admiro, amo, cuido, abraço. Amo o amor dele pela minha mãe. É algo de novela, de filme. E é isso. Uma pessoa “ordinária” que vive uma vida extraordinária ou… uma pessoa extraordinária que vive nesta vida ordinária. Acho que os dois servem neste caso. Pai, te amo infinito e além como falo para Gab, Manu e Lucas.